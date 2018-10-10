«Модный базар» приглашает, «Мехомания» ждет!Торговые палатки развернулись рядом с центром «ГлобалМаркет»

В Мозыре открылся «Модный базар». Торговые палатки развернулись рядом с центром «ГлобалМаркет». Громкая призывная музыка, скопление людей и бойкая торговля. Посещать подобные ярмарки для многих мозырян стало уже традицией. Ведь завсегдатаи знают, здесь можно купить товары по выгодной цене.

На этот раз «Модный базар» предлагает мед и специи, чаи и восточные сладости, текстиль и трикотаж и еще тысячу мелочей для вашего комфорта.Уже на входе в павильон покупателей встречают ароматы чаев, которые смешиваются с запахами меда. О своем товаре Раиса Семеновна может говорить бесконечно. Постоянный участник медовых выставок и ярмарок, она посоветует сладкое лекарство от всех болезней.Сладкое манит мозырян. Очередь за восточными лакомствами не убавляется. Кроме разновидностей халвы, а здесь она есть на любой вкус и даже цвет, здесь можно попробовать заморские рахат-лукум, нугу. А еще купить сухофрукты или орехи.Восточные сладости, рядом восточные специи. Яркие и узнаваемы ароматы и такие же ярки краски. При умелом подходе пряности добавят изюминку даже самому простому блюду.

Есть на «Модном базаре» и необходимые мелочи. В широком ассортименте представлены хозяйственные товары. Посещая такие ряды из любопытства, все равно можно выйти с покупкой.

А это ряды с домашним текстилем и обувью. И цены демократичные, и выбрать есть из чего. Можно здесь и утеплится к предстоящей зиме. В торговом павильоне «Мехомания» представлены шубы из натурального меха по привлекательной стоимости. Легкая, теплая шуба – мечта многих женщин. И как приятно, что эта мечта вполне осуществима. Шубу можно купить в рассрочку или кредит, или воспользоваться при покупке картами «Халва» или «Карта покупок». При расчете наличными и вовсе можно рассчитывать на приличную скидку. Все шубы имеют соответствующее качество, подтвержденное контрольными знаками со встроенными в них специальными метками – паспортами шубы. А это – гарантия качества.В коллекции «Мехомании» более 100 моделей как для молодых модниц, так и для ценительниц постарше. Размеры от 38 до 64-го. Представлены последние тренды сезона 2018 – 2019 годов от ведущих фабрик России. Изделия из мутона и комбинированные модели – надежный и практичный вариант для повседневной носки. А отделка из норки, песца, чернобурки и блюфроса придаст шубе изыск, а ее хозяйке добавит изящества. Ведь не секрет, хорошая шуба сделает из любой женщины настоящую королеву.Ярмарки «Модный базар» и «Мехомания» будут работать в Мозыре до 18 октября. Покупателей ждут ежедневно с 10 до 19 часов.