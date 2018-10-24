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Рубрика: Новости

Мобильная станция переливания крови расположилась в педуниверситете. 40 студентов добровольно сдали кровь

24 октября 2018, 19:48

В акции по безвозмездной сдаче крови приняли участие студенты Мозырского государственного педагогического университета. Добровольными донорами стали более сорока ребят.
У станции переливания крови сегодня – молодежный выезд. Передвижной пункт разместился в общежитии Мозырского государственного педагогического университета, где больше сорока студентов стали добровольными донорами. Для большинства участников акции подобный опыт – первый в жизни.
Каждый донор сдаст 470 миллилитров крови. Всего же на Мозырской станции переливания крови в год заготавливают более 6 тысяч литров. Потребители – 9 районов. Отделение хранения и распределения работает круглосуточно, без выходных и праздников.
В коридоре, где толпятся студенты-доноры, еще чувствуется суетливое настроение. Но размещаясь в кресле и общаясь с доброжелательным медперсоналом, студенты ведут себя спокойно и уверено, ощущают свою непосредственную причастность к благородному делу. Актуальным, вкусным и калорийным бонусом, особенно для иногородних ребят, во время акции стал, так называемый, «паек донора»: большой пакет с гематогеном, зефиром, печеньем, минералкой и чаем.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ

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