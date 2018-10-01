ММЗ – 65 лет. С юбилеем, машиностроители!

В минувшую пятницу большой зал Дворца культуры нефтепереработчиков заполнили представители другой, не менее почетной профессии. У мозырских машиностроителей двойной повод для торжеств – профессиональный праздник и юбилей любимого предприятия.

Двойной праздник у машиностроителей – это повод принимать сотни поздравлений от коллег, партнеров, друзей и родных. Огромная семья заводчан – представителей самой грузоподъемной отрасли промышленности, — собралась в зале Дворца культуры нефтепереработчиков. Здесь праздновали сразу два значимых события: День машиностроителя и 65-летний юбилей машиностроительного завода.

Путь от ремонтно-экскаваторного до машиностроительного для мозырского завода нельзя назвать легким. За расцветом следовали годы, когда нужно было преодолевать трудности и всеми силами сохранять коллектив. Приходилось искать пути развития, модернизировать производство, бороться за лучшие кадры.

Развиваться вместе с холдингом продолжают и мозыряне. Сегодня у машиностроительного завода, по праву, репутация одного из ведущих белорусских производителей высококачественной техники и оборудования. Ими снабжают предприятия лесного хозяйства, энергетики, жилищно-коммунальных служб, дорожно-строительной отрасли, мелиоративных и торфодобывающих компаний. Руководство завода уверено, те добрые традиции, которые были заложены основателями предприятия, в дальнейшем будут продолжаться машиностроителями нового поколения.

Молодой специалист Кирилл – продолжатель семейных трудовых традиций. Общий трудовой стаж семьи Галицких – 326 лет! И подобных примеров среди заводчан – немало. Историю предприятия пишут целыми поколениями.

Здоровья, успеха и процветания коллективу машиностроительного завода желали и многочисленные гости. Поздравления прозвучали от руководства райисполкома и Совета депутатов, представителей дружественных предприятию ведомств и организаций.

Поздравляли не только на словах. Лучшим сотрудникам – почетные грамоты, благодарности и цветы.

Кто хорошо работает, тот знает толк в качественном и разнообразном отдыхе. Поздравили машиностроителей лучшие творческие коллективы города и настоящая звезда белорусской эстрады – ИскуиАбалян.