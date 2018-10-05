Маленькие да удаленькие. Юные участники гонки «ZoneRace»

В последние выходные сентября городской парк Калинковичей собрал две сотни спортсменов-экстремалов. На заключительный старт сезона – гонку на выживание «ZoneRace», — вышли как профессионалы, так и новички. Возраст участников – от четырех лет!

Семилетняя Сабрина Давыденко, несмотря на очень юный возраст, опытный участник сложнейших соревнований. Бежать, ползти, перепрыгивать, обгонять и выигрывать для победительницы детского старта гонки с препятствиями «ZoneRace» — уже привычное дело.К соревнованиям различного уровня сложности Сабрину готовит папа. Опытный детский тренер Яков Давыденко сам нередко выходит на дистанцию, и не сомневается, гонки дают юным участникам те эмоции, которые сложно получить в других видах спорта. Визуально вся дистанция гонок с препятствиями «ZoneRace»может вызвать трепет даже у непосвященных взрослых. Колючая проволока, непонятные конструкции из досок и шин и длинный беговой путь. Но для мальчишек и девчонок, которые в третий раз выходят на старт в Калинковичах, гонка – отличный шанс проверить свои возможности.В своей возрастной категории Богдан занял второе место. Его землячка, мозырянка Диана Королькова прибежала первой. Всего же участниками детского забега на «ZoneRace»стали больше 40-ка юных спортсменов.

Эта гонка стала пятой по счету, которую организовал Артем. Предусмотреть каждую деталь на семикилометровой трассе помогает личный опыт участия в других соревнованиях.

К финишу гонщики в обоих классах — «Стандарт» и «Профи», — прибегали с болью внутри, но счастьем в глазах. Каждый из них преодолел почти три десятка препятствий. И в личную копилку добавил очередную символическую медаль. Небольшой металлический круг с гравировкой вручали каждому спортсмену, вне зависимости от результата. Она словно говорит: «Для сильных духом и телом нет ничего невозможного».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ