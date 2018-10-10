Курсы повышения квалификации без отрыва от производства. Руководящее звено Мозырскогонефтеперерабатывающего пригласили на учебу

Каким должен быть современный руководитель? Компетентным в своем направлении и не только, быть в курсе всех изменений в законодательстве, быть дипломатом и психологом, финансистом и экономистом. На мозырскомнефтеперерабатывающемвопросам подготовки специалистов, раскрытию кадрового потенциала уделяют повышенное внимание. Как доказательство – курсы повышения квалификация причем без отрыва от производства, на базе санатория «Сосны». В качестве лекторов – педагоги профильного вуза, Полоцкого государственного университета.

В эффективности сотрудничества не сомневается и руководство предприятия. Генеральный директор нефтеперерабатывающего Виталий Павлов лично посетил курсы. Он уверен, новые знания – это главный движущий локомотив успешной работы.

Смотреть на несколько шагов вперед, не ограничиваться рамками своих должностных обязанностей, вести за собой своих подчиненных. Профсоюзный лидер завода Ольга Кулыба тоже пришла на курсы в качестве лектора. Считает, участие в профсоюзном движении – это участие в жизни завода. Мотивировать человека на личный результат, от которого зависит общее дело. Экономика, психология, менеджмент, вопросы охраны труда и безопасности, технологии производства. Вопросов, которые предлагают рассмотреть на подобных занятиях множество. Максимально предоставить коллективу управленцев знания, которые помогут в работе. Кстати, многие из нынешних слушателей лекторам хорошо знакомы.

Совсем скоро очередная партия слушателей без отрыва от производства сядет за парты. И за эти места за партами уже идет конкуренция. Специалисты понимают, если хочешь работать на успешном предприятии, надо развиваться.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ