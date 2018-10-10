Новая продукция от Мозырского пивзавода начала поступать в продажу. В линейке напитковКуба либре, мохито лайм, дикая вишня, текила лимон и пинаколада. – модные коктейли. Слабоалкогольная продукция уже завоевывает рынок. О днях сегодняшних и о планах на будущее старейшего Мозырского предприятия – в нашем следующем сюжете.

Предприятие «Мозырьпиво» в настоящее время находится в стадии санации. Из него есть только два выхода: обеспечение финансовой состоятельности или пессимистичный – банкротство. Чтобы второго не произошло, коллектив наращивает объемы производства и отвоевывает рынки сбыта. Квас, лимонад «Буратино» и «Дюшес». К ассортименту существующих напитков с недавнего времени «Мозырьпиво» добавило еще и линейку слабоалкогольных коктейлей. Тщательно подобранная рецептура, полтора месяца работы – и вот они, всемирно известные коктейли: куба либре, мохито лайм, дикая вишня, текила лимон и пинаколада. Теперь от «Мозырьпиво». Ставка на вкус и на узнаваемость. Подобным образом «Мозырьпиво» действует, выпуская безалкогольную продукцию. Предприниматель Владимир Хвитько говорит, что не жалеет, что в свое время поддержал идею, предложенную в отделе торговли и услуг райисполкома, и начал торговать продукцией местного производителя.

Новая линейка коктейлей завоевывает своих покупателей. Первая партия уже разошлась по торговым точкам.

Кстати, в ближайших планах «Мозырьпива» возобновить выпуск традиционных напитков натурального брожения. Производитель обещает, что новые напитки придутся мозырянам по вкусу.

На восстановление предприятия выделен определенный срок. Прохлаждаться некогда. Работать, работать и еще работать. Вдобавок к выпускаемой продукции, завод откроют для туристов. Экскурсии с обязательной дегустацией местных напитков – еще один источник прибыли, а еще хороший рекламный ход.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ