Концерт ко Дню матери в Калинковичах

С «профессиональным» праздником мам поздравили в Калинковичах. В концертном зале центра досуга прошло торжественное и при этом атмосферно теплое мероприятие.

Праздничное настроение в районном центре досуга Калинковичей чувствовалось уже на входе. Волонтеры БРСМ предлагали отправить мамам нежное послание. Желающие делали памятные снимки в цветочных фотозонах. Многочисленные женщины разного возраста обнимали своих детей и поздравляли друг друга. День матери стал хорошим поводом собраться в одном месте.

Лучших мам Калинковичей председатель райисполкома поздравил лично, вручив им почетные грамоты и благодарности. Среди тех, кто под бурные аплодисменты поднимался на сцену – Мария Ивановна Цырулик. Педагог-математик больше 30-ти лет проработала в Полесском колледже, воспитала троих сыновей, а сейчас – счастливая бабушка пяти внучек! В канун Дня матери Мария Ивановна раскрыла и важный для женщин секрет, как воспитать из сына настоящего мужчину. Впрочем, полезным он будет и для мам девочек.

После небольшой торжественной части мероприятие продолжил праздничный концерт. На сцену один за одним выходили те, без кого День матери, в общем-то, и не состоится. Мальчишки и девчонки через песни и танцы поздравляли любимых мам. Наградой им стали самые громкие аплодисменты благодарных зрителей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ