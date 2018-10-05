Итоги масштабной осенней уборки. Месячник по благоустройству завершился

Месячник по благоустройству и наведению порядка на земле, который проходил в Мозыре с 6 сентября по 5 октября, подошел к концу. Что сделано за это время? Об итогах масштабной уборкив нашем следующем сюжете.

Работа по благоустройству города идет постоянно. Но львиная доля всех мероприятий приходится именно на периоды проведения месячников. Организовываются они дважды в год: весной и осенью. Последний продлился с 6 сентября по 5 октября. Акценты по благоустройству на этот раз решено было расставить на окраинах Мозыря.Частное торговое предприятие «Полесье» располагается как раз на окраине города, в переулке Березовом.Прилегающая территория находится в запущенном состоянии. Хотя предписания, выданные в канун месячника, уже сдвинули дело с мертвой точки. Правда, чтобы навести порядок на довольно внушительной площади, недостаточно разовой акции. Среди тех, кто включается в работу по благоустройству без лишних напоминаний – учреждения социальной сферы, а также предприятия, где к порядку относятся по-хозяйски. Ухоженные территории, красивые фасады, аккуратные газоны… Здание «Мозырьтехсервис» встречает на въезде в город. Прилегающая территория всегда была предметом гордости. Во время проведения месячника решено было обновить цвет кровли. Окраина, но уже со стороны Калинковичей. Магазин «Мебель» находится прямо у знака «Мозырь». В этом году фасад здания преобразится. Пока работа в самом разгаре. Положительных примеров, безусловно, больше. Правда и одна ложка дегтя способна испортить бочку меда. К предприятиям и организациям, которые проигнорировали рекомендации и предписания по наведению порядка, будут применены меры административного характера.В целом, за период проведения месячника по благоустройству и наведению порядка Мозырь заметно похорошел и расцвел, даже несмотря на наступившие холода. Следующая генеральная уборка города намечена на весну.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ