Информационно-практическая конференция на Мозырском нефтеперерабатывающем

Реальность и перспективы развития обсудили на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в рамках традиционной информационно-практической конференции.

Предприятие с богатой традицией, нацеленное на постоянное развитие, гордость страны, крупнейший экспортер и налогоплательщик. Таким знают Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси и за ее пределами. Сохранять ведущие позиции и укреплять авторитет на мировом рынке предприятию помогают многие факторы: от постоянного совершенствования производства до использования современных программных продуктов при управлении технологическими и бизнес-процессами. Об этом и не только молодым заводчанам во время традиционной информационно-практической конференции рассказывали спикеры – представители руководящего аппарата.

Опытней руководитель Виталий Павлов уверен, молодежь должна стоять в авангарде всех процессов модернизации Мозырского нефтеперерабатывающего завода.Информационно-практическая конференция позволила слушателям расширить свои знания о предприятии, его техническом состоянии и перспективах развития. Много говорили о деятельности профсоюза и других общественных организациях. Подробно остановились на возможностях социальной сферы.

Решать самые сложные задачи, выдвигаемые временем, в будущем предстоит вот этим молодым сотрудникам завода. Но уже сегодня их энергия и целеустремленность – один из важнейших ресурсов в развитии полесского нефтегиганта.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ