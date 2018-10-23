Готовясь к «Свету рампы». 25 октября «Легион» представит лучший спектакль

В четверг, 25 октября, народный молодежный театр «Легион» приглашает мозырян на показ одного из лучших спектаклей в своем репертуаре. Как гласят многочисленные афиши, пропустить постановку – «небезопасно для здоровья».

В репертуаре народного молодежного театра «Легион» «Руанская дева» занимает особое место. В свое время спектакль стал 22-й по счету премьерой артистов Дворца культуры нефтепереработчиков. Но по сей день главный режиссер театра Александр Мазьков называет эту постановку одной из лучших и любимых. Как среди самих «легионеров», так и среди зрителей. Именно благодаря интересу публики «Руанская дева» вновь и вновь возвращается на подмостки. Октябрьский показ станет еще и своеобразной генеральной репетицией перед могилевским фестивалем.

Спектакль с возрастным цензом «18+» — сложный и направлен на думающую взрослую публику. В его основе — новелла классика французской литературы Ги де Мопассана «Пышка». История женщины легкого поведения в прямом и переносном смысле обнажает на сцене человеческие пороки. В двухчасовом действии главная героиня не играет, а живет. Пронзительно, ярко и очень искренне.

Свои места в зрительском зале поклонники творчества «Легиона» и все интересующиеся театральным искусством займут 25 октября к 19.00. Билеты еще есть в кассах Дворца культуры нефтепереработчиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ