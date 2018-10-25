Двое мозырян, после обильного употребления спиртного, избили двух несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело

Из-за пьяной бравады двое мозырян, 20 и 19 лет, предстанут перед судом. Молодые люди пили на улице водку. Видимо, стало скучно. Один из них подошел к 16-летнему подростку и спросил, есть ли у него ключи от домофона, после ни с того ни ссего ударил его в лицо. Приятелю хулигана понравилась идея бить тех, кто слабее. В соседнем дворе он тоже нашел жертву – 13-летнего мальчика, который играл на детской площадке, он тоже получил ни за что. Очевидцы беспредела позвонили в милицию. Агрессивных приятелей задержали по горячим следам. На данный момент возбуждено уголовное дело. К слову, один из них уже имеет судимость за хулиганство.