ДТП с тяжкими последствиями и педофилия. Задержанные на границе в мае жители Молдовы находились в международном розыске

В мае этого года сотрудники Мозырского погранотряда задержали двух молдован, которые пытались незаконно пересечь границу. Водитель микроавтобуса, который спрятал их под тюками одежды, получил тюремный срок, также в ходе следствия были установлены личности нелегалов – это кровные родственники, которые находились в международном розыске, отец – за совершение ДТП с тяжкими последствиями, сын – за педофилию.

В мае этого года в пункте пропуска Новая Рудня пограничники проверяли микроавтобус «Мерседес», который ехал из России в Молдову. Под тюками с одеждой сотрудники погранотряда обнаружили двух спрятавшихся мужчин, документов на право пересечения границы у них не было. По факту возбудили уголовное дело, которое завершилось судом. Водитель микроавтобуса, который вез нелегалов, получил тюремный срок. А вот установить личности нелегалов было непросто. У одного был просроченный паспорт, второй предъявил чужое свидетельство о рождении. Когда все сведения были собраны, стала ясна причина, почему мужчины так старались скрыть информацию о себе. Оказалось, это граждане Молдовы, кровные родственники, оба числятся в международном розыске,отец – за совершение ДТП с тяжкими последствиями, сын – за педофилию. Десять лет назад они уехали на заработки в Россию, где и скрывались. Жена одного и мама другого тяжело заболела, узнав печальную новость, отец и сын рискованным путем отправились в Молдову.