Древо жизни, мудрые черепахи, мультяшная Маша и ее друг Медведь. Резчик по дереву Александр Зенько жизнь превращает в сказку

На территории Мозырского опытного лесхоза появилось древо жизни, у подножия которого расположились мудрые черепахи. Мультяшная девчонка Маша и ее друг большой бурый медведь. А еще будка для собак со спутниковой антенной. Все это дело рук резчика Александра Зенько, который был принят на работу в лесхоз всего четыре месяца назад.

Папа Карло прославился благодаря тому, что выстругал из дерева Буратино, для работника мозырского лесхоза, резчика Александра Зенько сделать деревянного мальчика – это слишком просто. В его руках любая часть дерева превращается в шедевр, некоторые композиции имеют даже философский подтекст. Глядя на древо жизни, у подножия которого расположились мудрые черепахи и не верится, что это бывшая коряга. В руках мастера-самоучки она трансформировалась в произведение искусства. По словам Александра, идеи приходят спонтанно, с вдохновением. Бывший учитель труда к работе подходит серьезно и одновременно с юмором. Без смеха никуда. Вот и этот топор украсил всемирно известный бренд – надкусанное яблоко. А в собачьей будке появилось спутниковое телевидение.

В руках Александра работа спорится. С помощью бензопилы и, конечно же, таланта эта заготовка планомерно превращается в жар-птицу. Всех работ белорусского самородка и не счесть. Они расположены по территории всей гомельской области, украшают и Автюки, и Наровлянский край, откуда родом Александр.

Мозырский опытный лесхоз – процветающее предприятие. Нанимая на работу резчика, директор Андрей Марачковский делал это с умыслом. Ведь композиции из дерева – это не только красиво, они имеют и прикладное значение – это благоустройство.

Как истинный художник, резчик Александр Зенько мечтает и о персональной выставке и о доме, построенном самостоятельно, все это в будущем, пока, по его словам главное – это дарить радость людям.