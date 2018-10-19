С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

Дорогое слово «мама». Традиционная акция Белорусского фонда мира собрала воедино матерей из 9 районов Гомельской области

19 октября 2018, 18:49


Дорогое слово «мама». Акцию под таким названием организаторы, Гомельское отделение «Белорусского фонда мира», проводят уже 8 год подряд.На этот раз для поздравлений и награждения собрали около 300 мам со всего Полесского куста. Слова признания, благодарственные письма, поздравления и подарки принимали мамы из Мозырского, Наровлянского, Житковичского, Октябрьского, Хойницкого, Петриковского, Ельского, Калинковичского,Лельчицкого районов.Атмосфера праздника соответствовала названию. Хозяева, школа №16, постарались максимально радушно встретить гостей. Теплое слово «мама» звучало на все лады, и каждый в этот день с благодарностью вспоминал своих родителей.Говорят, взрослые – это тоже дети. До тех пор, пока живы их родители. И чем старше становится человек, тем значимее для него становится материнское слово.
Женщин награждали в пяти номинациях. Женщина-мать-производственница, женщина-мать-воспитатель, женщина-мать специалист среднего звена, многодетная мама, женщина-мать-руководитель. По мнению Елены Павлечко, главы администрации Мозырщины, материнство не может быть помехой карьере, даже наоборот –это стимул развиваться.Старт в жизни во многом зависит от семьи. И от материнского напутствия и поддержки. Воспитание не столько словом, сколько собственным примером дает самые лучшие плоды. Со сцены многократно звучали поздравления и теплые слова. Они чередовались створческими выступлениями. Участие в концерте приняли как разгорающиеся звездочки, так и маститые артисты.
Общение продолжилось в неформальной обстановке. Уже через год мероприятие снова повториться. Его героями станут другие женщины, которые гордо несут звание матери.
Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«