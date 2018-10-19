Дорогое слово «мама». Традиционная акция Белорусского фонда мира собрала воедино матерей из 9 районов Гомельской области



Дорогое слово «мама». Акцию под таким названием организаторы, Гомельское отделение «Белорусского фонда мира», проводят уже 8 год подряд.На этот раз для поздравлений и награждения собрали около 300 мам со всего Полесского куста. Слова признания, благодарственные письма, поздравления и подарки принимали мамы из Мозырского, Наровлянского, Житковичского, Октябрьского, Хойницкого, Петриковского, Ельского, Калинковичского,Лельчицкого районов.Атмосфера праздника соответствовала названию. Хозяева, школа №16, постарались максимально радушно встретить гостей. Теплое слово «мама» звучало на все лады, и каждый в этот день с благодарностью вспоминал своих родителей.Говорят, взрослые – это тоже дети. До тех пор, пока живы их родители. И чем старше становится человек, тем значимее для него становится материнское слово.

Женщин награждали в пяти номинациях. Женщина-мать-производственница, женщина-мать-воспитатель, женщина-мать специалист среднего звена, многодетная мама, женщина-мать-руководитель. По мнению Елены Павлечко, главы администрации Мозырщины, материнство не может быть помехой карьере, даже наоборот –это стимул развиваться.Старт в жизни во многом зависит от семьи. И от материнского напутствия и поддержки. Воспитание не столько словом, сколько собственным примером дает самые лучшие плоды. Со сцены многократно звучали поздравления и теплые слова. Они чередовались створческими выступлениями. Участие в концерте приняли как разгорающиеся звездочки, так и маститые артисты.

Общение продолжилось в неформальной обстановке. Уже через год мероприятие снова повториться. Его героями станут другие женщины, которые гордо несут звание матери.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ