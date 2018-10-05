День учителя в Калинковичах

Учителя всего региона сегодня принимают поздравления от учеников и их родителей, коллег и руководства, родных и близких. В районном центре культуры Калинковичей прошло торжественное мероприятие.

В системе образования Калинковичского района успешно трудятся почти две тысячи педагогов. Именно они – главные герои дня сегодняшнего. В канун профессионального праздника передовиков отрасли собрали в районном центре досуга, чтобы поздравить с профессиональным праздником.

Ежедневно учителя передают подрастающему поколению самое ценное – свои знания и жизненную мудрость. Многие из них – настоящие путеводные звезды для мальчишек и девчонок. Люди, которые ежедневно работают на результат.

Праздничную программу традиционно разделили на несколько блоков. Сначала благодарности, грамоты от Министерства образования, облисполкома и райисполкома вручает учителям мэр. После лучших педагогов отмечает глава отдела образования. К поздравлениям присоединяется и отраслевой профсоюз.

Для каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот праздник один из самых значительных и торжественных. Поздравления учителя всего региона будут принимать до воскресенья.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ