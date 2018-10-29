День Скрыгаловского сельсовета

О реальной работе – в практических мероприятиях. С жизнедеятельностью Скрыгаловского сельсовета подробно ознакомились коллеги-председатели, руководители структурных подразделений райисполкома и местные депутаты.

На въезде в Скрыгаловский сельский совет гостей встречают с хлебом-солью. Депутаты, руководители структурных подразделений райисполкома и председатели других сельсоветов района приехали, чтобы подробно ознакомиться с жизнедеятельностью каждого местного населенного пункта.

Экскурсию по территории одной из ферм экспериментальной базы «Криничная» проводит ее руководитель. Местные животноводы, единственные в республике, занимаются разведением и выращиванием коров симментальской породы. Буренки характерного кремового окраса дают молоко, из которого производят знаменитые виды сыров и детское питание.

Но в Скрыгаловском сельсовете эксбаза «Криничная» известна не только производимой продукцией. Предприятие обеспечивает местное население рабочими местами. И, наряду с некоторыми районными организациями, оказывает шефскую помощь.

Следующую остановку внушительный автобус с гостями сделал в деревне Белой. 28 км от Мозыря, больше 200 жителей. Но в небольшой деревне – ФАП, магазин, библиотека, почта. Фельдшерско-акушерский пункт считается одним из лучших в районе. Уколы, давление, первая медицинская помощь, а еще обходы на дому. Осенние недели – период массовой вакцинации. Здесь же население проходит диспансеризацию. Есть в Белой почтовое отделение, точка РКБО. Центр культурной жизни – сельский клуб-библиотека. А магазин ассортиментом радует не только местных, но и проезжающих. Такой выкладке продовольственных и сопутствующих товаров могут позавидовать и некоторые городские торговые точки. В общем, все – для комфортной жизни людей.Этот совет главы депутатского корпуса района в День сельсовета услышали многие. Подобные мероприятие проходят ежемесячно, и помогают выяснить, есть ли проблемы, узнать, чем и как живут сельчане, оказать реальную помощь. Сегодня посетили Надатки, Жаховичи, Скрыгалов, Лешню. Малые и большие населенные пункты, за сотню жителей по пары десятков человек. Пообщались с жителями, побывали на социокультурных объектах. Поэтапно и планомерно районная администрация и депутатский корпус продолжит знакомиться с жизнью других сельсоветов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ