День независимости Туркменистана отметили в Мозырском педагогическом университете. Уже десять лет подряд иностранные студенты разделяют с белорусскими ровесниками торжество национального праздника своей страны

На протяжении десяти лет в Мозырском педагогическом университете отмечают День Независимости Туркменистана. На красочном празднике в очередной раз побывала наша съемочная группа.

Большой праздничный концерт завершил цикл мероприятий в Мозырском педагогическом университете, посвященных Дню Независимости Туркменистана. Уже десять лет подряд иностранные студенты разделяют с белорусскими ровесниками радость и торжество национального события своей страны. Летопись современного Туркменистана начинается с 1991 года, когда страна объявила себя суверенным государством. Обретя независимость, туркменский народ действительно открыл новые страницы своей истории: окреп, достиг больших результатов в развитии, воплотил вековые мечты о свободе. В том числе, о свободе выбора и образовании. С 2008 года туркменские студенты поступают в Мозырский педагогический университет, чтобы получить достойное высшее образование. И самый главный праздник они разделяют с белорусскими студентами, раскрашивая этот день яркими восточными красками и музыкальными мотивами.