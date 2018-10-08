День Михалковского сельского совета

8 населенных пунктов, территория почти 400 гектаров. Михалковский сельский совет находится в юго-восточной части района. Именно здесь решено было провести очередной День сельсовета, в рамках которого администрация района, руководители служб и ведомств знакомятся с тем, насколько сельские жители чувствуют себя комфортно и имеют возможность пользоваться всеми благами цивилизации, доступных городским.

Традиционно раз в месяц представительная делегация из районной администрации, руководителей различных служб и ведомств отправляется на село, чтобы воочию увидеть, насколько сельские жители располагают благами цивилизации. В этот раз местом проведения масштабной ревизии был выбран Михалковский сельский совет, территория которого составляет почти 400 гектаров. В этом сельсовете помимо 8 деревень есть своя железнодорожная станция. Ее деятельность направлена на обслуживание промзоны. Но пригородными поездами пользуются грибники и ягодники. Коммуникации – это важная часть инфраструктуры. Представительная делегация во время экскурсии обращает внимание, в целом, на количество и качество дорог. Еще один важный момент – это возможность приобрести на месте все необходимое. На территории Михалковского сельсовета находится 4 стационарных магазина, 6 населенных пунктов обслуживает автолавка. В торговом объекте «Припятского Альянса», расположенного в Митьках, представлена продукция местных производителей – мозырская молочка, калинковичские колбасы, овощи – заготовки местных жителей. Плюс ко всему здесь можно приобрести товары первой необходимости, магазин работает и по предварительному заказу. Сельчане часто просят привезти различного рода стройматериалы.За дровами, щепой, березовым соком и саженцами сельчане обращаются в местное лесничество. Это не только самое живописное предприятие, но и одно из самых успешных. Экспорт продукции увеличивается, растет рентабельность и производительность труда. Проведение дней сельских советов дает возможность узнать, как работают и как живут те, кто городской суете предпочел размеренный уклад сельской жизни.В составе нынешней делегации член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Оксана Ковалькова. Таким образом собранная в рамках проведения Дня сельсовета информация попадает на самый вверх, где аккумулируется, а после трансформируется в конкретные решения.

В рамках проведения Дня Михалковского сельсовета без внимания не остался ни один населенный пункт и ни один жизненно важный объект. Масштабное мероприятие завершилось в Михалковской Рудне. Это настоящая деревня 21 века, на которую другие деревни должны равняться.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ