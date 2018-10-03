Центр духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на основе православных традиций белорусского народа открылся в педагогическом университете

На базе кафедры истории и обществоведческих дисциплин Мозырского государственного педагогического университета открылся центр духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на основе православных традиций белорусского народа. Одними из первых в нем побывала наша съемочная группа.

Центр духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на основе православных традиций белорусского народа в Мозырском педагогическом университете – это небольшой кабинет, где собрана уникальная литература и результаты научных исследований студентов в области истории христианства. Его открытие стало важным этапом сотрудничества с Епархией и прошло по всем канонам торжества.Красную ленту перерезали ректор университета Валентин Валетов и игумен Авксентий, настоятель Юровичского Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря.Университет уже много лет успешно сотрудничает с Туровской епархией. Учеными кафедры истории и обществоведческих дисциплин выполнен комплекс научных исследований по заказу церкви. Использовать духовное наследие белорусского народа в современном образовательном процессе, развивать историческое и православное краеведение, продолжать научно-исследовательскую деятельность. Цент позволит эффективно решать задачи, стоящие перед педагогами университета по воспитанию и образованию будущих учителей.