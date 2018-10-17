Бывших комсомольцев не бывает. К 100-летию комсомола

29 октября 2018 года отмечается 100-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. К празднованию круглой даты приурочено множество мероприятий. В них примут участие ветераны комсомольского движения, общественные объединения, учреждения образования и молодежь. Одно из таких мероприятий состоялось на базе филиала городской библиотеки.

Бывших комсомольцев не бывает. Это снова стало очевидным на встрече, которая прошла в филиале №7 городской библиотеки. В качестве почетных гостей – люди, чья молодость прошла под знаком комсомола: Николай Викторович Гайдуков, Георгий Михайлович Целуйко, Анатолий Васильевич Садоха. Ветераны комсомольского движения рассказывали о самых интересных страницах свой биографии.Георгий Целуйко в 65 году был избран первым секретарем Сеннинского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси, возглавлял студенческий строительный отряд который осваивал целину.Анатолий Садоха рано потерял родителей. Окончил педагогическое, а затем и военное училище. Прекрасный рассказчик, свое призвание он нашел и в журналистике. Комсомол в его жизни сыграл немаловажную роль. Как и в жизни Николая Гайдукова. Николай Викторович в Мозыре оказался именно благодаря комсомольской стройке. Больше сорока лет назад приехал возводить нефтеперерабатывающий завод. Воспитанник детского дома, сирота. По его мнению, комсомол дал ему путевку в жизнь.Воспоминания почетных гостей, музыкальные номера, а еще выставка-ностальгия. 70 экспонатов – предметы и вещи советского прошлого. Вечер-встреча прошла на одном дыхании, дыхании эпохи СССР.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ