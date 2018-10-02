Будни, которые никогда не бывают заурядными. Мозырский пограничный отряд

Белорусско-украинская граница, в силу своих природных особенностей, — один из самых сложных рубежей страны. Несколько лет службу здесь несут служащие Мозырского пограничного отряда. Какие они – будни стражей государственной границы? Ответ искала наша съемочная группа.

Сотни километров белорусско-украинской границы находятся под контролем мозырских пограничников. Отряд создавался три года назад на базе комендатуры «Прудок»и стал своеобразным «посредником» между Пинским погранотрядом и Гомельской погрангруппой.

Белорусское Полесье – уникальный регион, где сконцентрированы редкие для Европы природные комплексы. Знаменитые болота, лесная глушь и замысловатые орнаменты рек и озер, казалось бы, — рай для контрабандистов и нарушителей. На самом деле, в пограничной системе нет места сбоям: наряды на границе сменяют один одного, как четко отлаженный часовой механизм. У пограничников нет разделения на будние и выходные дни. Но время, и у «срочников», и у служащих по контракту, летит быстро.

Для младшего сержанта Александра Богуковскогослова о долге, чести и престиже службы – действительно не пустой звук. За армейские годы есть, что вспомнить. Например, первые уроки строевой подготовки или стрельбы. Историю пограничной службы, тактику охраны границы и воинский этикет изучают за обычными, почти школьными, партами. Здесь в отряде, для служащих сразу созданы комфортные бытовые условия. Есть возможность для занятий спортом и даже уроки, полученные в музыкальной школе, могут пригодиться.Отслуживших положенный срок солдат на «дембель» провожают дважды в год. С гордостью и благодарностью. Привычную зеленую форму ребята меняют на гражданскую одежду. Но некоторые грамотно планируют будущее и остаются в отряде на контрактной основе.Чтобы попасть на службу по контракту, молодые люди должны пройти профессиональный отбор и медицинскую комиссию. Первый контракт заключается на два года. Настоящих хранителей рубежей, только уже офицерского звания, готовят и в университетах.Нести службу на границе – дело крайне ответственное. В этом помогают четвероногие друзья пограничников, которым нет равных в схватках с нарушителями. Людские ресурсы дополняются и техническими, что позволяет увеличивать уровень надежности. Сегодня Мозырский погранотряд — небольшое звено огромной цепочки обороны наших рубежей. Но, как и каждое из них, — важнейших гарант безопасности всех белорусов.