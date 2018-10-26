Более 60 молодых специалистов пришло в систему здравоохранения Мозырщины, но недостаток во врачах сохраняется

Более 60 молодых специалистов пришло в систему здравоохранения Мозырщины. Новоиспеченные врачи и медицинские сестры уже приступили к своим обязанностям. Торжественное мероприятие для молодых медиков состоялось в кузнице медицинских кадров Мозыщины – медицинском колледже. Наша съемочная группа побывала на мероприятии, а так же поинтересовалась, как работается молодым врачам, прибывшим в Мозырь по распределению. Чем заинтересовывают молодые кадры и как можно удержать специалиста?

В области здравоохранения Мозырского района работает более 3,5 тысяч работников. Из них 559 врачей и 1730 специалистов среднего звена. В августе ряды медиков пополнили еще 64 человека. 32 молодых специалиста заполнили врачебные вакансии. Стоя на сцене Мозырского медицинского колледжа медики произнесли клятву, основными постулатами которой были выполнять свой долг, трудиться во имя здоровья людей и не становится равнодушными. Старшие коллеги, сидящие в зрительном зале, аплодисментами поддерживали молодежь. Поддержку молодым специалистам оказывают разноплановую.

Несмотря на все меры, недостаток во врачах сохраняется. Свободными остаются 43 вакансии. За прошлый год после обязательной отработкирабочие места оставили 5 молодых специалистов. Причина –

переезд на новое место жительство. Сегодня наибольшую потребность в кадрах испытывают в педиатрии. Частично кадровый голод удалось удовлетворить в гинекологии, стоматологии, пополнились ряды психиатров-наркологов.

Анна и Андрей Бочинские были в числе тех, кто стоял на сцене. Сегодня молодая семейная пара работает в городской больнице. Правда, на разных этажах и в разных отделениях. Ребята познакомились на первом курсе университета. Выбор профессии для обоих не был случайным и вполне осознанным

Проверкой на прочность стала интернатура. В течение года ребята трудились в больнице под опекой старших коллег. С 1 августа работают как самостоятельные специалисты. Но за советом обращаться не стесняются.Впереди у молодых врачей много профессиональных испытаний и побед. Перемены ждут и медицину в целом. К 2020 году терапевтов сменят врачи общей практики. Здравоохранение Мозырщины сейчас проходит переходный этап.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ