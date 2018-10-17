Более 30 экспонентов, сотни видов продукции. На базе городского Дворца культуры расположилась выставка «Все для дома и дачи»

Более тридцати экспонентов, сотни видов разного рода полезной, а главное нужной продукции. На базе городского Дворца культуры расположилась выставка «Все для дома и дачи». Осень –

самое время утепляться. Здесь можно одеться с ног до головы, в прямом смысле. Головные уборов, палантины и шарфы, шубы и дубленки, теплые носки, варежки и, конечно, обувь. Известный белорусский производитель, могилевская фабрика Коваленко, на рынке уже более 20 лет. Обувь пользуется спросом не только в Беларуси, но и в России. Натуральные материалы, качество, надежность, и дизайнерские модели, выполненные с учетом последних модных тенденций. А еще – доступная цена.

Кроме того, что осень – самое время утепляться, сейчас самое время укреплять иммунитет, чтобы противостоять разного рода вирусным инфекциям. На выставке большой выбор целебных трав, разного рода бальзамов, природных добавок. На стенде товаров из Индии представлены уникальные мази, зубные пасты, натуральное кокосовое масло и другие продукты аюверды.А вот предприниматель АбидинЗайнуль привез мозырянам настоящую гималайскую розовую соль, солевые светильники, а также коричневый тростниковый сахар, который производится методом выпаривания при низких температурах, что позволяет сохранить все полезные витамины и минералы.К слову, на выставке широкий ассортимент различных полезных сладостей – зефир, халва, сухофрукты и орешки, которые станут приятным дополнением к реализующимся здесь же чаям. Такого рода десерт скрасит любой вечер, даже в самую унылую погоду.Дачников заинтересуют саженцы плодоносных деревьев и кустарников. Продавцы гарантируют богатый и вкусный урожай фруктов и ягод. Многие растения станут красивым акцентом в ландшафтном дизайне.

В целом, на выставке товары расположены последовательно. К примеру, рядом с одеялами и покрывалами можно приобрести и постельное белье, а еще полотенца и мелочи, которые обязательно пригодятся в быту.В общем, выставку «Все для дома и дачи» стоит посетить обязательно. К слову, продлится она до 20 октября включительно.