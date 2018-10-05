Берегите своих детей! Детский травматизм

Двухмесячный малыш получил серьезную травму при торможении автомобиля. Позже выяснилось – были нарушены правила перевозки детей, ребенок не находился в удерживающем устройстве. Детский травматизм продолжает быть темой номер один. О том, чего нужно опасаться родителям – в нашем следующем сюжете.

Дети – народ непоседливый. Поэтому детский травматизм – явление постоянное. Правда, в последние месяцы в числе пострадавших – малыши, которые едва появись на свет. Двухмесячный ребенок получил серьезную травму в ДТП. Чуть раньше малыш в коляске скатился с лестницы и тоже получил серьезную черепно-мозговую травму, еще один ребенок упал со стола, едва родители отвернулись.

Педиатры не устают напоминать, маленькие дети познают мир через прикосновения, а еще пробуют все на зуб. Недавно врачам пришлось спасать четырехлетнегомозырянина, который едва не задохнулся, поперхнувшись семечкой. Медикаменты, токсические вещества, бытовая химия. Самые неожиданные вещества, которые находятся в открытом доступе, могут вызвать интерес у малыша.Беспокойство для ребенка и страшный стресс для родителей. Впереди – зима. Для педиатров – это простуды и кашель, а еще – ожоги при касании обогревательных приборов и падения на льду. Обязанность родителей –

окружить детей вниманием настолько, чтобы потом не было мучительно больно ни детям, в прямом смысле слова, ни им самим.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ