Аттестацию, как фактор профессионального роста педагогов обсудили участники областного семинара

Педагогический методсовет – мероприятие важное и ответственное для системы образования любого района. Мозырским педагогам коллегам из области есть что представить, ведь районный отдел образования не зря находится в лидерах. На базе 14-й школы более 60-ти учителей демонстрировали свои наработки и делились опытом на тему профессиональной аттестации.

Повышение квалификационного уровня позволяет педагогам не застаиваться в одной плоскости и творчески развиваться. Кроме того, каждая следующая категория позволяет увеличивать размер заработной платы. В целом, аттестация – процесс добровольный. Но, как и практически в каждом школьном правиле, здесь тоже есть исключения.

Сегодня в Мозырском районе работает 12 учителей-методистов. Это почти четверть от общего числа специалистов такого уровня в Гомельской области. Свой опыт педагоги передают коллегам не только в рамках областных семинаров, но и в повседневной работе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ