Аллею к 100-летию ВЛКСМ высадили в Калинковичах

К празднованию 100-летия Всесоюзной ленинской комсомольской организации присоединились жители Калинковичей. Возле Полесского аграрного колледжа молодежь и ветераны комсомола высадили памятную аллею.

О славных традициях комсомола, преемственности поколений и экологической безопасности говорили перед посадкой памятной аллеи в Калинковичах. Принять участие в акции, посвященной 100-летию ВЛКСМ, пригласили школьников, учащихся аграрного колледжа, районную администрацию, местных ветеранов комсомола.

Право быть комсомольцем в советские годы надо было заслужить – достойным поведением и незапятнанной репутацией, хорошей учебой, активным участием в школьной и студенческой жизни. Сегодня эти приоритеты стоят во главе у преемников комсомольцев – членов Белорусского Республиканского союза молодежи.

О лучших традициях комсомола с ностальгией вспоминали и почетные гости мероприятия в Калинковичах. Наряду с молодежью они приняли участие в посадке аллеи.

По периметру будущего зеленого сквера высадили кусты красной калины. В середине — клены и березу. Все саженцы на безвозмездной основе предоставили в питомнике Калинковичского лесхоза. К слову, в 21-м веке у комсомольских традиций появляются новые оттенки. Чтобы памятная аллея хорошо росла, перед посадкой волонтеров благословили и окропили святой водой представители церкви.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ