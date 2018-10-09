Агрессивный любитель караоке в ночном клубе избил незнакомого парня, а после пожаловался на него в милицию

В Мозыре в ночном клубе молодой человек избил незнакомого парня, а после пожаловался на него в милицию. Сейчас хулиган—главный фигурант уголовного дела. Подробности далее.

Абсолютно нелогичное поведение у героя, точнее антигероя этого сюжета. В мозырском ночном клубе произошел конфликт. Выпивший молодой человек очень захотел спеть в караоке, без очереди. Парня, который отказался отдать ему микрофон, ударил. После пошел за пивом, вернулся и нанес ему еще несколько ударов. Вечеринка продолжилась. После ее завершения молодые люди вновь встретились на улице. Агрессивный любитель караоке продолжил избиение своего оппонента. Но и этого ему показалось мало. 22-летний мозырянин вызвал милицию и попытался выставить себя жертвой. Однако восстановить справедливость помогли записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, как хулиган наносит не менее 9 ударов также мозырянину, 1986 года рождения.22-летний хулиган неоднократно судим, дважды за аналогичные преступления. В этот раз ему грозит до 6 лет лишения свободы.