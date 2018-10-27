27 октября в районе торгового центра «Малининский» рейсовый автобус № 14 сбил пешехода

27 октября в районе торгового центра «Малининский» рейсовый автобус номер 14 сбил пешехода. Это кадры с места происшествия. На них отчетливо видно, как мужчина торопится пересечь проезжую часть по переходу, а после внезапно оказывается под колесами МАЗа. В результате ДТП, 47-летний пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. У него диагностирован перелом черепа. В отношении водителя автобусного парка возбуждено уголовное дело. У 57-летнего водителя большой стаж управления транспортными средствами. По его словам, пешеход появился внезапно, поэтому вовремя среагировать он не успел.