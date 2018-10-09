100-летие уголовного розыска отметили в Калинковичах

100-летие уголовного розыска отметили и в Калинковичах. Нынешних сотрудников и их семьи, ветеранов службы и почетных гостей собрали в районном культурном центре. Каждый присутствующий подчеркивал, сыщик – это не профессия, это образ жизни, в котором всегда есть место риску, опасности и преданности любимому делу.История уголовного розыска полна героизма и беззаветного служения Родине. Все 100 лет оперативники боролись с бандитизмом, прошли через суровые испытания в годы Великой Отечественной войны, участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, да и сейчас ежедневно противодействуют криминалу. Заслуженные награды и памятные подарки от имени руководства вручены сотрудникам уголовного розыска Калинковичей накануне праздника. А торжество заменили ярким творческим концертом, где звучали любимые песни о нелегкой жизни оперов.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Евгений Степанов. ТКМ