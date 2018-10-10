10 октября в мире отмечается День психического здоровья. Тема этого года – «Психоэмоциональное состояние молодых людей в современных реалиях»

Если телесные заболевание можно диагностировать по результатам различного рода анализов и обследований, то с психическими болезнями все гораздо сложнее. Психическое здоровье –понятие очень условное, размытое и субъективное.Что для одного человека норма, то в глазах другого – это отклонение. В каждой стране свои рамки и границы дозволенного.

Нынешний Всемирный день психического здоровья решили посвятить молодым людям. Период взрослениявесьма стрессовый отрезок жизни, а психика подростковнеустойчива. Тем более в современном мире, где гаджеты заменяют живое общения, а кумиры, на которых ровняется нынешнее поколение, стали популярны весьма сомнительным заслугами. В любом случае, специалисты уверены, многое зависит от микроклимата в семье.

Чтобы тело было здоровым, есть определенный перечень правил. Заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, правильно питаться. Такой же перечень рекомендаций есть и для тех, кто хочет быть психически здоровым. Кстати, большинство пунктов все-таки перекликаются. Ведь тело и дух едины.

В любом случае, специалисты настоятельно рекомендуют, не оставаться наедине с проблемами. Профессиональная помощь, оказанная вовремя, поможет избежать дальнейших проблем. В этом случае важно найти своего врача, с которым установятся доверительные отношения.

В день психического здоровья свой профессиональный праздник отмечают психиатры. Редакция «Телеканала» поздравляет специалистов, которые заботятся о психическом здоровье мозырян. Долгих лет жизни, удачи, семейного благополучия, личностного роста и всегда выздоравливающих пациентов!

Виктория Синицкая, Евгений Степанов. ТКМ