1 октября в Беларуси стартовала вакцинация против гриппа. В этом году планируется привить не менее 40 % населения. Мозырские поликлиники уже принимают желающих обезопасить себя от серьезного заболевания.

С начала вакцинации против гриппа прошло всего несколько дней, а цифра привитых в Центральной поликлинике уже приближается к четырем сотням. В приоритете пациенты, имеющие хронические заболевания, люди в возрасте и дети. Но привиться могут все желающие. Единственное, но очень важное условие, непосредственно в день прививки пациента обязательно должен осмотреть врач. А чтобы исключить аллергические реакции, под наблюдением лучше оставаться еще около получаса после инъекции. Мозыряне могут привиться бесплатно, а могут сделать выбор и в пользу платной вакцины.Считается, что вакцинация уменьшает риск заболеваемости гриппом в 10 раз. Но, главное, вакцинация исключает риск развития осложнений.

Есть и те люди, которым в прививке откажут. Как правило, противопоказана вакцинация людям с иммунодефицитом.Грипп мутирует ежегодно. Ежегодно, в зависимости от циркулирующих вирусов, модифицируется и вакцина. Медики рекомендуют встретить грипп во всеоружии, то есть привиться. Причем не откладывать вакцинацию на потом. Ведь на формирование устойчивого иммунитета нужно около 2 недель.