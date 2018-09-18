Звонок на горячую линию облисполкома

На горячую линию облисполкома, которая была организована 8 сентября, со своими проблемами обратились и мозыряне. Жильцы дома № 167 по бульвару Юности пожаловались на затекание балконов.

167 дом по бульвару Юности в Мозыре сдали еще в мае 2017. Новоселы понемногу начали обживать новое жилье. Панельные коробки стали превращаться в уютные квартиры. Радость части жильцов омрачили первые дожди. На балконах стали образовываться настоящие лужи. Своими проблемами новоселы поспешили поделиться с председателем товарищества собственников. В свою очередь, председатель обратилась к застройщику, а затем и к заказчику. После обследования квартир, строители вынесли вердикт: вода на полу – это конденсат, то есть текущие балконы – результат неправильной эксплуатации жилья. Но дождливая погода показала, что проблема решается вовсе не регулярным проветриванием. Жильцы дома обратились на горячую линию председателя облисполкома Владимира Дворника. В итоге, на проблемных балконах переустановили оконные рамы, провели герметизацию стыков стеновых панелей.

Качество работ уже проверено проливным дождем. Впереди еще осень и зима. Непогода еще не раз проведет испытания на прочность.