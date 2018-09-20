«Жизнь прекрасна» вновь на мозырской сцене

Новый театральный сезон народный молодежный театр «Легион» открывает спектаклем «Жизнь прекрасна» по мотивам пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца». Премьера состоялась в марте этого года и запомнилась аншлагом в зале и массой положительных отзывов.

Написана пьеса в далеком 1928 году, но при жизни автора не печаталась и не ставилась в театрах. По сюжету события происходят в коммунальной квартире, где главный герой живет с женой и тещей. Зрителям, которые придут на спектакль, стоит готовиться к сильным впечатлениям. Комическое произведение о смерти и жажде жизни, страхе перед загадочными людьми «там, наверху» и желании быть ими услышанными, о том, как смешное может быть страшным, а страшное – смешным, не оставит равнодушными многочисленных поклонников творчества «легионеров».

До показа спектакля «Жизнь прекрасна» на большой сцене Дворца культуры нефтепереработчиков остается всего несколько дней. «Легионеры» ждут вас в понедельник, 24 сентября, ровно в 19.00. Билеты еще можно купить в кассах ДК.