Запасы на зиму. Стартует сезон осенних ярмарок

Отдел торговли и услуг Мозырского районного исполнительного комитета информирует о начале сезона ярмарок выходного дня. На торговых площадках население сможет закупить плодово-овощную продукцию к зимнему сезону.

Предприятия Мозырского и соседних районов представят свою продукцию на осенних ярмарках выходного дня. В сентябре и октябре каждые субботу и воскресенье будут работать торговые площадки, где все желающие смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, потребительские товары, изделия народных промыслов. График проведения осенних ярмарок утвержден отделом торговли и услуг райисполкома. Его вы видите на своих экранах. Основными площадками станут территории у рынка «Привоз» на бульваре Дружбы, рынка «Славянский» на бульваре Малинина и площадь Ленина.

8-9 сентября – рынок «Привоз» (б. Дружбы);

15-16 сентября – рынок «Славянский» (б. Малинина);

22-23 сентября – рынок «Привоз» (б. Дружбы);

29 сентября – площадь Ленина;

6-7 октября – рынок «Славянский» (б. Малинина);

13-14 октября – рынок «Привоз» (б. Дружбы);

20 октября – площадь Ленина;

27-28 октября – рынок «Славянский» (б. Малинина).