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Рубрика: Новости

Хотела отремонтировать кровлю в своем доме, а в итоге лишилась крыши над головой.

10 сентября 2018, 16:51

8 сентября в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании одного из домов по улице Интернациональная. К моменту прибытия спасателей к месту вызова, из-под кровли строения шел густой дым. Хозяйка дома, пенсионерка 1929 года рождения, в это время находилась на улице. Одна из версий причины пожара – неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ.

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