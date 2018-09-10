Хотела отремонтировать кровлю в своем доме, а в итоге лишилась крыши над головой.

8 сентября в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании одного из домов по улице Интернациональная. К моменту прибытия спасателей к месту вызова, из-под кровли строения шел густой дым. Хозяйка дома, пенсионерка 1929 года рождения, в это время находилась на улице. Одна из версий причины пожара – неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ.