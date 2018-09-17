Выездной семинар Белхимпрофсоюза

Выездной семинар активисты первичной организации Белхимпрофсоюза Мозырского нефтеперерабатывающего завода провели на базе подшефного сельхозпредприятия в Петриковском районе. Здесь, на Петриковщине, расположено дочернее предприятие нефтегиганта – «Полесье-Агроинвест», занимающееся производством мяса и молока.

Петриковское сельхозпредприятие под свое крыло нефтепереработчики взяли больше десяти лет назад. Работу, начатую экс-руководителем Анатолием Куприяновым, сегодня продолжает Виталий Павлов. При поддержке нефтезавода «Полесье-Агроинвест» сумело выйти на качественно новый уровень.

Модернизация животноводческих объектов, обновленное оборудование, а также трудовая и технологическая дисциплина позволяют хозяйству год за годом увеличивать объемы производства животноводческой продукции и улучшать ее качество.

В валовом производстве сельскохозяйственной продукции Петриковщины «Полесье-Агроинвест» занимает 40%. Улучшить показатели планируют после введения в эксплуатацию нового комбикормового завода. Он сейчас строится в Птичи. Около 35-ти процентов продукции планируется использовать для собственных нужд предприятия. Остальное пойдет на продажу.

Семинар продолжился в Лясковичах. Во время лекционной части говорили об основах успешного лидерства и тонкостях работы профсоюзной организации.