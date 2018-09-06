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Рубрика: Новости

Второе место на турслете «Единство-2018» заняли мозыряне

6 сентября 2018, 17:34

Команда Мозырского района заняла второе место на областном туристическом слете «Единство-2018». Сборная представителей разных предприятий выступала под эгидой общественного объединения «Белая Русь».
Задача перед каждой сборной, участвующей в туристическом слете «Единство-2018», стояла нелегкая — быть сильнее, выше, быстрее, но главное – вместе!
Ставку на турслете традиционно делают на подкованных физически участников. Не забывают и о креативной составляющей – продумывают дизайн палаточного лагеря, подбирают рецепт туристического блюда. Всего команды прошли через 10 разнообразных испытаний – творческих и спортивных.
Результат упорной борьбы дружной мозырской команды – второе место. Наши ребята совсем немного уступили хозяева слета – представителям Житковичского района. Тройку призеров замкнула сборная из Жлобина.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов

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