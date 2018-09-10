«Встреча друзей». Слет подростков Смоленской и Гомельской областей

Насыщенная программа ожидала участников слета подростков Смоленской и Гомельской областей «Встреча друзей», которая прошла с 7 по 9 сентября. В первый день гостей из России принимали мозырские пионеры.

Три дня с максимальной пользой провели в Беларуси гости из российского Смоленска. Слет подростков двух регионов не случайно назвали «Встречей друзей». Несколько лет подряд школьники Гомельской области, в том числе и активные мозырские пионеры, ездят с дружественными визитами в соседнюю страну, принимают участие в различных фестивалях, посещают мастер-классы и просто общаются с ровесниками.

Для большинства юных гостей из России поездка в Беларусь оказалась первой.

Между концертными программами и творческими мастер-классами стороны успели поделиться опытом работы, обсудили возможность совместных проектов. Планируется, что часть из них будет реализована дистанционно, с помощью интернета. Много говорили о детском самоуправлении и детской дружбе.

Современные пионеры – также и патриоты своей страны. Гостей порадовали ярким концертом в исполнении учащихся 9-й и 11-й школ. Много акцентов чирлидеры и танцоры сделали на национальный колорит и государственную символику.

После Мозыря делегация из Смоленска отправилась в областной центр, где их также ждала насыщенная программа с посещением дворцово-паркового ансамбля Румянцевых-Паскевичей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.