Все барьеры условны. Спортивное состязания людей с ограниченными возможностями тому доказательство

Осенний спортивный сезон в Мозыре открыли инвалиды-колясочники. В середине сентября наш город принимал первую Республиканскую спартакиаду по настольным видам спорта и играм. Участники, а это порядка 150 человек, приехали из Минска, Бобруйска, Гомеля, Пинска, Орши, Могилева и других городов. Для большинства из них спартакиада стала практически «пробой пера»: с некоторыми настольными играми колясочники

Международный статус мероприятию придали гости из украинских городов Ровно и Чернигова. Активные и очень позитивные ребята, несмотря на внешние обстоятельства, действительно любят жизнь, стараются с максимальной эмоциональной отдачей прожить каждый день и используют все возможности для путешествий и новых знакомств.

Для многих инвалидов-колясочников Мозырь уже давно стал вторым домов. В город над Припятью они приезжают каждый год, чтобы принять участие в туристических слетах, сойтись на спортивной арене. Теперь список поводов вернуться пополнит и спартакиада по настольным играм.