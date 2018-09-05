Воспитанница СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья» Камилла Бобр — двукратная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ

Ярчайшим моментом лета в спортивной жизни столицы Полесья, стал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который принимала Португалия и где белорусскими спортсменами было завоёвано восемь медалей. Приятно отметить, что пять наград пришлись на долю полесской школы гребли, в том числе, воспитанницы СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья» — Камиллы Бобр.