Ярчайшим моментом лета в спортивной жизни столицы Полесья, стал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который принимала Португалия и где белорусскими спортсменами было завоёвано восемь медалей. Приятно отметить, что пять наград пришлись на долю полесской школы гребли, в том числе, воспитанницы СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья» — Камиллы Бобр.
Рубрика: Cпорт
Воспитанница СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья» Камилла Бобр — двукратная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ
5 сентября 2018, 16:48
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