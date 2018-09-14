«Властелин села»

Семья Саган из Прудковского сельсовета одержала победу в районном конкурсе и несколько недель усиленно готовилась к следующим состязаниям. Творческие, спортивные и кулинарные баталии развернутся в Светлогорске. Участники, а это 12 молодых семей региона, представят тематическое подворье, в котором отразят свою историю, традиции и ценности. С помощью групп поддержки хозяева продемонстрируют творческие таланты и умения. В том числе, навыки при распиловке бревна и рубке дров, а также запряжке и распряжке лошади с телегой. Немало энергии предстоит потратить семьям во время веселой эстафеты «Cпортивный марафон». В кулинарном конкурсе молодые хозяйки угостят гостей праздника блюдами, приготовленными по семейным рецептам.

Финалисты получат специальные подарки (бытовую технику, предметы интерьера и сертификаты от турфирм). Главный приз — 1960 белорусских рублей от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (80 базовых величин). Также самая слаженная семейная команда представит Гомельскую область на республиканском этапе конкурса.