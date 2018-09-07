Велосипедистов Мозырщины приглашают принять участие в приключенческой гонке «Полесье-2018».

Традиционное осеннее масштабное мероприятие от Мозырского

Клуб туризма «Ориентир» соберет профессиональных

велогонщиков и новичков. Организаторы обещают, интересно

будет всем! Приключенческая гонка «Полесье-2018» пройдет с 21

по 23 сентября при поддержке «Федерации приключенческих

гонок». От участников требуется немного: хороший проверенный

друг, готовый вместе выйти на дистанцию, желание наполнить

жизнь эмоциями и приключениями, надежный велосипед и умение

ориентироваться по карте и компасу. Выбрать можно дистанцию по

силам из шести вариантов. Различаются сложность прохождения и

время – от 7 до 48 часов. Участникам гонки предстоит

ориентироваться, искать пикеты, решать квесты – и все это среди

разнообразных и удивительных ландшафтов Припятского Полесья

(дистанции гонки проложены на территории Мозырского,

Калинковичского и Петриковского районов). Заявку на участие

можно заполнить на сайте клуба туризма «Ориентир».