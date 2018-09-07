Традиционное осеннее масштабное мероприятие от Мозырского
Клуб туризма «Ориентир» соберет профессиональных
велогонщиков и новичков. Организаторы обещают, интересно
будет всем! Приключенческая гонка «Полесье-2018» пройдет с 21
по 23 сентября при поддержке «Федерации приключенческих
гонок». От участников требуется немного: хороший проверенный
друг, готовый вместе выйти на дистанцию, желание наполнить
жизнь эмоциями и приключениями, надежный велосипед и умение
ориентироваться по карте и компасу. Выбрать можно дистанцию по
силам из шести вариантов. Различаются сложность прохождения и
время – от 7 до 48 часов. Участникам гонки предстоит
ориентироваться, искать пикеты, решать квесты – и все это среди
разнообразных и удивительных ландшафтов Припятского Полесья
(дистанции гонки проложены на территории Мозырского,
Калинковичского и Петриковского районов). Заявку на участие
можно заполнить на сайте клуба туризма «Ориентир».
Велосипедистов Мозырщины приглашают принять участие в приключенческой гонке «Полесье-2018».
Традиционное осеннее масштабное мероприятие от Мозырского
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