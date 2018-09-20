Велопробег ко Дню без автомобиля

Ко Всемирному Дню без автомобиля Беларусь присоединилась больше десяти лет подряд. 22 сентября желающие автолюбители становятся участниками экологического движения—пересаживаются на велосипеды, катаются на роликах или ходят пешком.

Пример взрослым подала мозырская молодежь. Воспитанники центра творчества детей и молодежи, центра туризма и краеведения, активисты районного комитета БРСМ и профессиональные спортсмены приняли участие в агитационном велопробеге «Мы за здоровый образ жизни!».

Велодорожка, у которой стартовали участники пробега, сегодня — одно из самых популярных мест среди мозырян. Прежде, чем начать движение на велосипедах, самые ловкие проехали импровизированную полосу препятствий. Большинству ребят еще только предстоит пересесть на личные авто. А пока велосипед для мальчишек и девчонок был и остается любимым видом транспорта.