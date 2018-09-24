Вечерняя программа Дня города

Праздничное настроение мозырян в День рождения любимого города не смогла испортить даже капризная погода. На главную площадь горожане традиционно приезжают целыми семьями или большими дружными компаниями. В этом году их ждал достойный музыкальный подарок от организаторов: сразу после поздравлений от мозырских танцоров, солистов и ансамблей – концерт заслуженной артистки Беларуси Ирины Дорофеевой.

Сильный дождь напугал самых осторожных, тех, кто успел насладиться насыщенной дневной программой и тех, кто не взял с собой зонтики. Ближе к восьми вечера уровень осадков не снижался, а вот площадь вновь стала наполняться людьми. Настоящие поклонники современной белорусской музыки не смогли пропустить выступление группы «J-Mors».

Вечерняя программа в честь Дня рождения чем-то напоминала День молодежи. Энергичными, активными и веселыми были даже те, кто это время обычно проводит на лавочках у подъездов. Праздник охватил каждый квадратный метр площади. Копилку ярких впечатлений дополнили залпы фейерверка.