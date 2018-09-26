В одной из мозырских многоэтажек загорелось подсобное помещение, в котором местная жительница хранила свое имущество

Вечером 22 сентября в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Ульяновская. Горело подсобное помещение, которое местная жительница использовала не по назначению – в качестве склада для своего имущества. Именно она обнаружила задымление и вызвала МЧС. Прибывшие спасатели за считанные минуты ликвидировали возгорание. Однако огонь повредилнаходившиеся там вещи. Специалисты установили, что источник возгорания был занесен из вне. Во избежание чрезвычайных ситуаций сотрудники МЧС призывают жильцов не захламлять подсобные помещения и, в целом, ограничить доступ к ним с помощью замка.