В Мозыре выбрали лучший двор среди домов ЖСПК и товариществ собственников

Дом по адресу Тимофея Абрамова, 42 в деревне Наровчизна стал победителем в конкурсе на лучший двор среди домов ЖСПК и товариществ собственников. Дом молод и хорош. Его сдали всего два года назад. Заселили молодые и активные семьи. Бразды правления над внушительным хозяйствам взяла на себя хрупкая Диана Гайкова. Председатель поначалу дала жильцамвремя обустроить свои новые квартиры, а после энергично взялась за благоустройство общей территории. На собрании обговорили все вопросы, председательскую инициативу жильцы поддержали, и приступили к решительным действиям. Первый субботник прошел вначале этой весны. За полгода—колоссальные изменения. Яркие цветочные композиции, аллеи из деревьев, которые через годы укроют от беспощадного солнца, малые архитектурные формы, детский городок, волейбольная площадка и даже футбольное поле. Все это собственными силами и за собственные средства.

Конкурс на лучший двор среди домов ЖСПК, товариществ собственников—это традиция райисполкома. Творческим путем стимулируют мозырян на неравнодушие и активность. Хорошие идеи обязательно находят поддержку в районной администрации.

Главный приз за победу в конкурсе—1715 рублей. Эти деньги пойдут на ограждение футбольного поля. У дома-победителя действительно «наполеоновские планы». В дополнение ко всему зимой здесь появится каток.