В Мозыре выбрали «Автосеньориту-2018», лучшую автоледи Гомельщины

В областном этапе конкурса «Автосеньорита-2018» приняли участие 9 девушек из различных уголков Гомельщины. Автосоревнование состояло из 6 испытаний. В творческой визитке «Мой ласковый железный зверь» каждая участница попыталась выделиться среди конкуренток: стихами, песнями, занимательными рассказами и даже речитативом. Но еще настоящая автоледи должна владеть правилами культурного и законопослушного поведения на дороге, и не только теоретически, но и практически их уметь выполнять, а также знать автомобиль до глубины его железной души. Техническое испытание—викторина по устройству автомобиля—было непростым. Организаторы областного конкурса преследует сразу несколько целей: занимательный досуг для работающей молодежи и создание нового положительного стереотипа о женщинах-водителях. По итогам, победительницей стала мозырянка Юлия Дубень. Именно она будет отстаивать честь всей области на республиканских соревнованиях.