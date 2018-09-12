В Мозыре состоялся традиционный Крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Юровичской Милосердной

Торжества в честь Юровичской иконы Пресвятой Богородицы ежегодно собирают вместе сотни верующих. В Свято-Михайловском кафедральном соборе в этот день состоялась торжественная литургия, которую возглавил владыка Леонид, епископ Туровский и Мозырский. Многочисленные паломники в ожидании чудотворного образа собрались возле храма.

В этом году Крестный ход приурочен к 1030-летию Крещения Руси и Году малой родины в Республике Беларусь. Паломники начинают путь на площади Горького. На время автомобильное движение замирает, улицу наполняет колокольный звон. Сплошным потоком верующие следуют до Примостовой. За мостом их будут ждать автобусы. Снова спешатся верующие у Юровичей и проследуют до мужского монастыря.

В шествии принимает участие один из трех списков иконы Юровичской Милосердной. Оригинал находится в Кракове. Но список почитается верующими не меньше. В 2006 году чудотворный образ был случайно найден в мужском монастыре. С тех пор именно Юровичский монастырь стал его постоянной обителью. Список покидает ее только раз в год. После пребывания в Свято-Михайловском кафедральном соборе икона с почестями возвращается в родной монастырь.