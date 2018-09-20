В месячнике по благоустройству и наведению порядка приняли участие мозырское общество охотников и рыболовов, ОСВОД, а еще экологи и неравнодушные мозыряне

Припять завораживает, подпитывает энергией, снимает стресс и расслабляет. Однако природные красоты, как ни прискорбно это бы звучало, портит человек—на грустную память о своей пребывании он оставляет горы мусора. За доказательствами далеко ходить не надо. Неприглядную картину можно наблюдать на набережной в черте города. Пластик, стекло, бумага. Районные власти инициировали проведение месячника по благоустройству и наведению порядка. Полезную акцию сразу же поддержало местноеобщество охотников и рыболовов, ОСВОД, а также экологи и неравнодушные мозыряне.

Итог активной деятельности—десятки заполненных доверху мешков с мусором. Около километра набережной радует глаз своей чистотой и ухоженность. Вопрос, надолго ли?