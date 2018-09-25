В Лясковичах прошёл 5-й международный фестиваль этнокультурный традиций «Зов Полесья»

Присвоение званий «Почётный Полешук», состоящая из 12-ти самобытных подворий Полесская область, традиционные народные игры и праздник белорусского народного театра «Батлейка». В агрогородкеЛясковичи Петриковского района прошёл 5-й международный фестиваль этнокультурный традиций. Повышенное внимание к этому празднику объясняется просто. Припятское Полесье до наших дней сохранило в необычайно богатом виде черты самобытной культуры полешуков – народные праздники, обряды, фольклор, ремёсла. Такая уникальность региона требует его глубокого изучения историками, этнографами и культурологами, а также адаптации самобытной полесской культуры к современным условиям.

Торжественное открытие 5-го международного фестиваля этнокультурных традиций началось в полдень. Выступления фольклорных коллективов из Припятского Полесья и официальные поздравления, в том числе от имени председателя Гомельского облисполкома. «Самый молодой на Гомельщине фестиваль через призму этнической культуры, быта и традиций показывает свою аутентичность, неповторимый колорит и открытость миру».

И, пожалуй, главное событие — вручение Дипломов и статуэток «Почетный Полешук». Эта традиция в Лясковичах насчитывает уже 4 года. За это время такое звание получили 7 человек, внесших значительный вклад в развитие полесского региона. Почетно, что в числе номинантов этого года и мозырянин – байдарочник, олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира Роман Петрушенко.